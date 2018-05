Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Brenntag von 62,50 auf 62,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die solide Entwicklung des Chemikalienhändlers in wichtigen Geschäftsregionen wie den USA untermauere seinen positive Einschätzung, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2018 und 2019 habe er dennoch leicht reduziert, um die Belastungen durch den stärkeren Euro sowie später als gedachte Abschlüsse von Übernahmen widerzuspiegeln./mis/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1DAHH0