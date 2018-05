Washington - China hat die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump begrüsst, das chinesischen Telekommunikationsunternehmen ZTE vielleicht doch von einer existenzbedrohenden Strafe zu verschonen. "Wir sind der US-Seite für ihre positive Einstellung gegenüber ZTE sehr dankbar", sagte der chinesische Aussenamtssprecher Lu Kang am Montag in Peking. Über die Details einer Lösung stehe man mit Washington in engem Kontakt.

Ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China hatte Trump am Vortag über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, sich an der Rettung von ZTE zu beteiligen.

President Xi of China, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...