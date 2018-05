Der USD/CAD kämpft darum seine Erholung vom Freitag auszubauen und so befindet er sich in einer schmalen Range unter der psychologischen Marke von 1,2800. Am Freitag konnte das Paar von der 1,2730 aus um rund 60 Pips steigen, nach dem die kanadischen Arbeitsmarktdaten einen unerwarteten Rückgang von 1,1K aufwiesen, während die Prognose von 17,4K Beschäftigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...