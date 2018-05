Mit einem Tweet verkündet Trump die Kehrtwende: Er wolle dem chinesischen Technologieriesen ZTE helfen. In China wird spekuliert, was Trump antreibt.

Kurz vor den Handelsgesprächen mit China will US-Präsident Donald Trump den mit einem Lieferverbot ins Aus getriebenen Technologiekonzern ZTE aus der Volksrepublik wieder zurück ins Rennen holen. Er werde dabei helfen, ZTE "zurück ins Geschäft zu bringen, schnell", schrieb Trump am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Zusammen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping arbeite er an einer Lösung. Es seien bereits "zu viele Jobs in China verloren" gegangen. Er habe das Handelsministerium angewiesen, dem Unternehmen zur Seite zu stehen. Über seine Motivation schwieg sich der Präsident bislang aus.

China begrüßte Trumps Bereitschaft, ZTE vielleicht doch von einer existenzbedrohenden Strafe zu verschonen. "Wir sind der US-Seite für ihre positive Einstellung gegenüber ZTE sehr dankbar", sagte der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang am Montag in Peking. Über die Details einer Lösung stehe man mit Washington in engem Kontakt.

In China wird spekuliert, dass Trumps überraschender Meinungsumschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...