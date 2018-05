Nach der Ankündigung, das Asien-Geschäft zu verkleinern, versucht CEO Christian Sewing, Deutsche Bank-Mitarbeiter in Asien zu beruhigen - allerdings ohne konkrete Angaben.

"Wir können für unsere Kunden nur relevant sein, wenn wir in Asien weiterhin stark sind", sagte der neue CEO der Deutschen Bank Christian Sewing am Montag auf einem Investorenforum in Singapur bei seinem ersten Besuch in der Region seit seinem Amtsantritt. "Es steht außer Frage, dass unser Geschäft in Asien der Schlüssel zu unserem breiteren globalen Erfolg ist."

Sewing versucht, die Moral in einer Bank zu heben, die in den letzten Jahren von einer Krise in die nächste gerutscht ist und der Berichten zufolge ein umfassender Stellenabbau bevorsteht. Die Deutsche Bank hat zwar angekündigt, dass rein lokales Geschäft in Asien zusammen mit dem Bereich Corporate Finance zurückgeschraubt werden soll. Doch hat Sewing in seiner Rede keine konkreten Angaben zu seinen Plänen ...

