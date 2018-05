Starbucks (WKN:884437) hat eine unglaublich starke Marke in den Vereinigten Staaten. Man könnte fast sagen, dass es in einigen Städten an jeder Ecke einen Starbucks gibt. Man muss schon eine starke Marke haben, um über 17.000 Geschäfte in Amerika unterhalten zu können. Aber Starbucks Marke ist in vielen internationalen Märkten des Unternehmens nicht ganz so stark, und daher kann das jüngste Geschäft mit Nestle (WKN:A0Q4DC) helfen. Nestle hat zugestimmt, die Rechte zur Vermarktung, zum Verkauf und zum Vertrieb der Marken Starbucks, Teavana, VIA und anderer Starbucks-Marken zu erwerben. Nestle wird auch die Marke Starbucks in die Nespresso- und Dolce Gusto-Einzelportionsmaschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...