Bonn - Der Euro präsentierte sich zum Ende der vergangenen Woche gegenüber den wichtigsten Währungen überwiegend fester, so die Analysten von Postbank Research. Zum US-Dollar habe er bereits das dritte Tagesplus in Folge verbucht und sei bei 1,1944 USD um 0,5% höher als am Vortag aus dem europäischen Handel gegangen.

