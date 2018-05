Fehraltorf (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100019965 -



14% der im Jahr 2017 durch das Eidgenössische

Starkstrominspektorat ESTI kontrollierten elektrischen Erzeugnisse

weisen Mängel auf. Es mussten 108 Verkaufsverbote ausgesprochen

werden. Zusätzlich wurden 16 Rückrufe und Sicherheitsinformationen

von Produkten aus den Bereichen Haushalt, Wohnen und IT öffentlich

aufgeschaltet und die Konsumenten darüber informiert.



Die Marktüberwachung durch das ESTI wird schweizweit durchgeführt

und erfolgt gemäss der Verordnung über elektrische

Niederspannungserzeugnisse (NEV). Elektrische Erzeugnisse für

Haushalt, Büro, Gewerbe und Industrie werden stichprobenweise auf

ihre Konformität und Sicherheit hin überprüft.



1555 überprüfte Erzeugnisse wurden anlässlich von Besuchen bei

Grossverteilern, Fachmärkten, Herstellern, Messen sowie bei

Kontrollen auf Websites und in Printmedien erfasst. Überprüfungen

erfolgten auch aufgrund von Meldungen von Konsumenten, Mitbewerbern

sowie Fachpersonen aus dem Elektrobereich.



Gesamthaft wurden 217 Erzeugnisse mit Mängeln erfasst, was

wiederum 14% aller kontrollierten elektrischen Erzeugnisse

entspricht. Darin enthalten sind 117 Erzeugnisse mit

sicherheitstechnischen Mängeln. Bei einer möglichen Gefährdung von

Benutzern kann das ESTI das weitere Bereitstellen eines Erzeugnisses

auf dem Markt verbieten. 2017 mussten deshalb 108 Verkaufsverbote

ausgesprochen werden. Besonders betroffen waren portable

Haushaltgeräte, Stecker und Adapter, Zeitschaltuhren, Akkus und

Ladegeräte von Laptops und Smartphones, sowie verschiedenste Produkte

mit unzulässigen Steckern.



Zu beachten ist auch, dass der Verkauf von elektrischen Geräten

mit ausländischen Haushalt-Steckern (beispielsweise Schuko-Stecker)

in der Schweiz verboten ist.



Vorsicht ist weiterhin geboten bei Online-Einkäufen von sehr

preisgünstigen elektrischen Geräten direkt aus Fernost. Vielfach sind

solche Geräte Nachahmer-Produkte, welche im längeren Betrieb durch

den Einbau von elektrisch mangelhaften Komponenten und einer

rudimentären Bauweise unsicher werden können.



In 23 Fällen haben die Hersteller und der Handel aufgrund des

Bundesgesetzes über die Produktesicherheit (PrSG) in Zusammenarbeit

mit dem ESTI betroffene Erzeugnisse vom Markt genommen. In 16 Fällen

wurden diese Rückrufe und Sicherheitsinformationen zudem auf der

Website des Büros für Konsumentenfragen BFK veröffentlicht. Dies

betraf Steckdosenleisten, Elektroheizer, Monitore, Leuchten,

Grillgeräte, Reise-Adapter, Rauchmelder, Brotbackgeräte, Drucker,

Karaoke-Sets und Notebooks.



Das ESTI empfiehlt Konsumentinnen und Konsumenten, beim Kauf von

elektrischen Geräten auf Anbieter mit einem erreichbaren und

kompetenten Kundendienst in der Schweiz zu setzen und auf

aussagekräftige Bedienungsanleitungen sowie auf dem Gerät angebrachte

Prüfzeichen zu achten. Ein anerkanntes Schweizer Prüfzeichen ist

beispielsweise das Sicherheitszeichen des ESTI. Geräte mit dem

Sicherheitszeichen sind unter www.esti.admin.ch veröffentlicht.

Geräte mit anerkannten Prüfzeichen weisen höhere Ansprüche an die

Produktesicherheit nach und bieten Konsumenten damit einen Mehrwert.



Originaltext: Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100019965

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100019965.rss2



Kontakt:

Adresse für Rückfragen:

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Marktüberwachung

Luppmenstrasse 1

8320 Fehraltorf

Auskunft: Tel. Nr. 044 956 12 30, Peter Fluri

mub.bs.info@esti.ch

www.esti.admin.ch