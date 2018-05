Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Praktisch, handlich, informativ: Der Senioren Ratgeber, Deutschlands meistgelesenes Senioren-Magazin, hat seine erfolgreiche Serie "Dreimal praktisch" als handlichen Buchfächer herausgebracht. Zahlreiche Ratschläge und Tipps aus elf unterschiedlichen Lebensbereichen, wie Wohnen, Pflegen, Gärtnern, erleichtern den Alltag, anschaulich erklärt und leicht zu finden. Zusätzlich enthält das kleine Nachschlagewerk weitere nützliche Informationen, etwa für wen das Hilfsmittel sich eignet, worauf man beim Kauf achten sollte, mit welchen Kosten zu rechnen ist und wo man es bekommen kann.



"Ob ein extra langer Schuhlöffel, eine Gemüse-Schneidehilfe oder eine elektrische Pillenbox, viele speziell konzipierte Alltagsgegenstände können uns das Leben sehr viel leichter machen, besonders bei kleinen Handicaps, etwa wenn das Bücken schwerfällt oder die Kraft in den Händen nachlässt - doch viele wissen gar nicht, dass es diese alltagstauglichen Lösungen gibt bzw. wofür man sie einsetzen kann", erklärt Claudia Röttger, Chefredakteurin des Senioren Ratgeber. "Unsere Fach-Redaktion hat die hier versammelten 99 kleinen Helfer getestet und bietet damit verlässlichen Rat, insbesondere für alle älteren Menschen und deren Angehörige."



Der Buchfächer (9,90 Euro, ISBN: 978-3-927216-50-1) ist bestellbar über Apotheken, den Buchhandel oder direkt bei der Herold Fulfillment GmbH (Tel.: 089/61 38 71-11, E-Mail: bestellung@herold-va.de).



Der Wort & Bild Verlag



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.300.035*), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 668.092*), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.170.600*), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.698.283*), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.190*), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.394.250*) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 391.650*). *IVW I/2018



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de