Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Keine Frage, es ist die romantischste Märchen-Hochzeit des Jahres: Am 19. Mai geben sich Meghan Markle und Prinz Harry das Ja-Wort - und das vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern weltweit. Besonders im Fokus steht dabei natürlich die glamouröse US-Schauspielerin. Mehr über sie, ihr Leben und ihre Familiengeschichte erfahren Sie ab sofort bei Audible in "Meghan: Von Hollywood in den Buckingham-Palast." Andrew Morton hat diese Biografie verfasst - und der ist seit seinem Bestseller "Diana - Ihre wahre Geschichte" ein ausgewiesener Kenner der britischen Royals. Oliver Heinze mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecher: Eigentlich ist in der heutigen Welt kaum noch Platz für Märchen. Wie schön, dass Prinz Harry und seine Auserwählte Meghan Markle uns allen aktuell das Gegenteil beweisen. Besonders die Amerikanerin Meghan schreibt gerade Geschichte, denn...



O-Ton 1 (Meghan, 27 Sek.): Bei der letzten bedeutenden Hochzeit eines Royals dieser Generation wird mit Prinz Harrys strahlender Braut erstmalig eine Geschiedene mit teils afroamerikanischen Wurzeln in die britische Königsfamilie einheiraten. Dieser Bund fürs Leben hat sogar den Segen Ihrer Majestät, der Queen, und wird der Monarchie zu mehr Volksnähe und damit zu einer umso wichtigeren Rolle in unserer heutigen so schnelllebigen Welt verhelfen."



Sprecher: Ihre Popularität ist bereits jetzt riesig. Seit Wochen wird kein Name öfter gegoogelt als der von Meghan Markle. Ständig ist ihr Gesicht auf den Titelseiten der Yellow Press zu sehen - und auch ihre Vergangenheit als Schauspielerin sorgt noch immer für Schlagzeilen. Kein Wunder. Die künftige Herzogin hat Rollen gespielt, ...



O-Ton 2 (Meghan, 16 Sek.): ...in denen sie Kokain schnupft, Hausfrauen die Kunst des Striptease beibringt und Sex in einem Lagerraum hat. In mehreren Staffeln von Suits trat sie so oft halb nackt auf, dass sie sich beschwerte, die Drehbuchschreiber würden ihr solche Szenen offenbar extra auf den Leib schreiben.



Sprecher: Über ihre Schauspielkarriere hinaus hat Meghan sich längst als Stil-Ikone, Feministin und Menschenrechtlerin einen Namen gemacht. Sie ist also gut gerüstet für die Rolle der neuen Prinzessin der Herzen - auch wenn sie sich in einem Punkt erheblich von ihrer Vorgängerin Lady Di unterscheidet:



O-Ton 3 (Meghan, 26 Sek.): Meghan verfügt über ein inneres Gleichgewicht und eine Selbstsicherheit, um die Diana zumindest in ihrer Anfangszeit als Mitglied der königlichen Familie kämpfen musste. Meghan ist eine Frau, die Kameras gewohnt ist, und keine, die davor flieht. Abgesehen davon kann sich Meghan auf einen Stammbaum berufen, in dem sich Sklaven und Könige, Bedienstete und Schwertkämpfer finden. Die Geschichte ihrer Familie ist bemerkenswert.



Abmoderationsvorschlag:



Freuen wir uns also auf eine super romantische Hochzeit, wenn Meghan Markle am 19. Mai in Windsor Castle zum Altar der St George's Chapel schreitet. Wer alles über die Frau wissen will, die neben Prinz Harrys Herz schon jetzt ganz England erobert hat, hört sich am besten Andrew Mortons Biografie "Meghan: Von Hollywood in den Buckingham-Palast" an. Die ungekürzte Hörbuch-Version dieses modernen Märchens gibt's ab sofort (14. Mai) und exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter http://audible.de/tipp.



OTS: Audible GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56459.rss2



Pressekontakt: Audible GmbH Silvia Jonas Tel.: 030-310 191 132 Mail: silvia.jonas@audible.de