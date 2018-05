Wien - In der abgelaufenen Woche scheiterte auch der zweite Anlauf der Rendite für 10-jährige US-Treasuries sich über der 3%-Marke zu etablieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aufwärtsbewegung sei dabei durch die Bekanntgabe der Inflationsdaten für den Monat April gestoppt worden, der Preisauftrieb habe ein wenig unter den Erwartungen gelegen. Im Laufe des Jahres wird aber nach Meinung der Analysten der RBI angesichts der guten Konjunktur- und Arbeitsmarklage der Lohn- und somit Preisdruck in den USA zunehmen. Vor diesem Hintergrund erachten die Analysten der RBI die Entwarnung für den Anleihemarkt nur als temporär. Zudem lese man aus der Reaktion, dass der Anleihemarkt sehr sensibel auf die Inflationsdaten reagiere. Sollten wir also mit unserer Meinung Recht behalten, dass der Inflationspfad nach oben führt, so scheint auch unsere Prognose von einem Anstieg der Rendite für US-Staatsanleihen sehr realistisch, so die Analysten der RBI.

