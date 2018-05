Zentralbanker der Fed sprechen auf der Krypto-Konferenz Britische Arbeitsmarktdaten werden diese Woche veröffentlicht Geopolitische Spannungen belasten weiterhin den Ölmarkt

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen ist der Montag wie üblich ruhig, da für heute keine Top-Tier-Berichte geplant sind. Anleger sollten jedoch den ganzen Tag über vorsichtig bleiben, da zahlreiche EZB-Mitglieder Reden halten. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, um 15:40 Uhr auf der Blockchain Technology Conference sprechen wird. Folgende Reden von Zentrakbankmitgliedern stehen heute auf der Agenda: - 10:00 Uhr | Gouverneur Costa von der Bank of Portugal - 12:00 Uhr | Mersch von der EZB - 12:15 Uhr | Lautenschläger von der EZB - 13:45 Uhr | Praet von der EZB - 15:40 Uhr | Bullard von der Fed - 17:00 Uhr | Lautenschläger von der EZB - 18:15 Uhr | Praet von der EZB - 19:45 Uhr | Coeure von der EZB Auf was sollten Sie diese Woche noch achten? In der vergangenen Woche ging es vor allem um Öl und Geopolitik. Insbesondere der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...