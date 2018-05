Zürich (ots) - Der Countdown läuft. In einem Jahr ist es wieder

soweit: Das etablierte Messe-Power-Duo PRODEX und SWISSTECH

präsentiert sich in überarbeitetem Erscheinungsbild und Konzept vom

14. bis 17. Mai 2019 in der Messe Basel. Dass die beiden Fachmessen

auf dem richtigen Kurs sind, bestätigt zwölf Monate vor Messebeginn

der Anmeldestand - verschiedene Branchenleader sind schon dabei.



Das Messe-Duo PRODEX - Schweizer Fachmesse für Werkzeugmaschinen,

Werkzeuge und Fertigungsmesstechnik - und SWISSTECH - Internationale

Fachmesse für Werkstoffe, Komponenten und Systembau - geniesst eine

breite Unterstützung in der gesamten MEM-Industrie sowie bei den

Fachverbänden. Neue Partnerschaften konnten gewonnen werden. Angebot

und Nachfrage der MEM-Industrie treffen vom 14. bis 17. Mai 2019 in

der Messe Basel aufeinander. Messestandflächen können seit März 2018

gebucht werden.



Im Zusammenspiel: Neues und Bewährtes



Das überarbeitete Erscheinungsbild spiegelt die Verbindung von

Technologie, Handwerk und Wissenschaft wider. Diese Pfeiler sind es,

die den Werkplatz Schweiz so attraktiv machen. Die neue

Halleneinteilung bei der SWISSTECH in der Eventhalle (EG) und Halle

1.1 ist einerseits eine ideale Plattform für die Aussteller und

andererseits sind die Wege für die Fachbesucherinnen und Fachbesucher

kürzer. Neu ist auch, dass die beiden Branchenmessen bereits um 8.30

Uhr ihre Türen öffnen. Fester Bestandteil sind der bewährte

Nachwuchstag sowie die Verleihung des PRODEX-Awards.



Werkplatz Schweiz



Schweizer Produkte sind auf dem Weltmarkt top. Die Situation ist

bekannt: Die Schweiz kämpft mit den Strukturen des Hochlohnlandes.

Trotz des hohen Technologiestandards wahrlich nicht die beste

Voraussetzung, um national und international im Geschäft zu bleiben.

Unternehmen werden sich immer bewusster, dass es ohne Digitalisierung

und Automatisierung nicht mehr geht. Wer sich heute nicht darum

kümmert, verliert den Anschluss. Hightech und Kreativität werden

während der PRODEX und SWISSTECH im Fokus stehen. Themen wie

Industrie 4.0 und Automatisierung werden während der vier Messetage

sicht- und erlebbar sein.



Unter dem Leitthema "Smart Manufacturing" werden verschiedene

Schlüsseltechnologien und technischen Konzepte den interessierten

Besuchern präsentiert.



Aus- und Weiterbildung



Das duale Bildungssystem ist ein wichtiger Grundstein für unseren

weltweiten Erfolg. Gemeinsam bildet das Messe-Duo die ideale

Plattform dazu. Die Aus- und Weiterbildung unserer Jugend ist ein

bestehender Schwerpunkt der Messe, darum lädt der Veranstalter

Lehrlinge und Studenten nach Basel ein.



Verleihung des bedeutendsten Schweizer Technologiepreises



Bereits zum sechsten Mal wird der PRODEX-Award, der bedeutendste

Schweizer Technologiepreis für Spitzenleistungen im Bereich Fertigung

und Produktion, in Zusammenarbeit des Messeveranstalters Exhibit &

More AG und des Schweizer Maschinenmarktes SMM/MSM, verliehen.

Unterstützt werden sie von einer Expertenjury, bestehend aus

Vertretern von Hochschulen und Verbänden.



2 Messen, 1 Ticket = mehr Technologie



Basel ist der wichtigste Treffpunkt und Marktplatz der

MEM-Industrie für den Werkplatz Schweiz. Fast 50'000 Fachbesucher

verzeichneten die PRODEX und die SWISSTECH über die vier Messetage im

2016. Auch im Mai 2019 besucht man mit einem Ticket beide Fachmessen.



Weitere Informationen sowie Anmeldeunterlagen sind auf den neu

gestalteten Webseiten zu finden: www.prodex.ch,

www.swisstech-messe.ch.



Kasten

Öffnungszeiten Dienstag, 14., bis Freitag, 17. Mai 2019

von 8.30 bis 17.00 Uhr



Ort

MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Messeplatz

Postfach, 4005 Basel PRODEX: Hallen 1.0 und 1.1

SWISSTECH: Eventhalle und Halle 1.1



Eintrittspreise

Tageskarte - CHF 25.-

Online Eintrittsticket mit Registrierung - gratis



Infos

www.prodex.ch

www.swisstech-messe.ch



Veranstalter

Exhibit & More AG Bruggacherstrasse 26 CH-8117 Fällanden



