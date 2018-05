Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen wieder leicht zulegen können. Damit steht das weiße Edelmetall wieder an einem wichtigen Widerstand. Sollte dieser Widerstand überwunden werden können, kann der Kurs wieder stark in die Höhe schießen.

Im Februar scheiterte Silber nach einem enormen Ausbruchsversuch an dem Widerstand bei 17,23 $ und setzte daraufhin stark zurück. Allerdings konnte die Talfahrt bei der Unterstützung von 16,01 $ beendet werden, sodass das weiße Edelmetall wieder ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...