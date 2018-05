Innogy-Chef Uwe Tigges hat für die Übernahme durch Eon noch viele Forderungen. Finanzvorstand Günther ist nach dem Säureanschlag wieder an Bord.

Verdi-Chef Frank Bsirske jubelte schon über einen "Meilenstein für die soziale Absicherung der Beschäftigten in allen beteiligten Unternehmen". Am vergangenen Freitag hatten Eon, RWE und Innogy eine Grundsatzvereinbarung zum Schutz der Mitarbeiter bei der geplanten Megatransaktion auf dem deutschen Energiemarkt geschlossen. Mit einer "tarifpolitischen Grundsatzerklärung" sollen betriebsbedingte Kündigungen "praktisch ausgeschlossen" sein.

Bei der Innogy SE, die am stärksten betroffen ist und zerschlagen werden soll, ist die Euphorie nicht ganz so groß. Für Vorstandschef Uwe Tigges ist es "ein Schritt in die richtige Richtung", wie er am Montag bei der Präsentation des Zwischenberichts für das erste Quartal erklärte.

"Das reicht aber nicht aus. Es bleiben viele Fragen offen", fügte Tigges hinzu: "Wir brauchen verbindliche Zusagen zu einem fairen und ausgewogenen Integrationsprozess."

Natürlich sei sich Innogy bewusst, dass Eon die Transkation als Übernahme von Innogy betrachte. "Da es sich aber bei Eon und Innogy um Unternehmen gleicher Größe handelt, ist eine Integration auf Augenhöhe unabdingbare Voraussetzung für den späteren Erfolg."

Tigges war im März von dem Deal überrascht worden. Konkurrent Eon hatte sich mit Innogys Mutterkonzern RWE auf ein spektakuläres Tauschgeschäft ...

