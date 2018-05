FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 210 (205) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3450 (3765) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 510 (490) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 255 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 330 (250) P - 'MARKET-PERFORM' - CFRA CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES ITV PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES RBS PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ZOOPLA PROPERTY PRICE TARGET TO 490 (360) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 650 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS HILL & SMITH TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 1530 (1440) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5950 (5650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS TYMAN TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES IWG TO 'BUY' ('HOLD') - RBC CAPITAL RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6300 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SIG PRICE TARGET TO 148 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ZOOPLA PROPERTY TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 490 (335) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob