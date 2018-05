(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Analystenkommentar)

KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzproduzent K+S bleibt trotz Preisdrucks im Salzgeschäft und Produktionsproblemen im Kali-Werk Werra optimistisch. Im Jahresverlauf rechnet der Konzern mit Besserung. Rückenwind liefert zudem eine steigende Produktion im neuen Kaliwerk in Kanada. Der Ausblick für 2018 steht, wie K+S am Montag betonte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll deutlich zulegen. Im vergangenen Jahr hatten die Hessen 577 Millionen Euro erzielt.

Im Salzgeschäft bekam K+S allerdings Preisdruck und höhere Logistikkosten in Nordamerika sowie Belastungen durch den starken Eurokurs zu spüren. Trotz eines Umsatzwachstums fiel der operative Gewinn. Die Konsequenz: Für 2018 stellte das Unternehmen für die Salzsparte nur noch ein moderates Wachstum des Ebitda in Aussicht. Bisher war von einem spürbaren Anstieg die Rede gewesen.

Der Düngersparte kam die anziehende Produktion im kanadischen Werk Bethune zugute, die im Jahresverlauf weiter gesteigert werden soll. Das glich zum Jahresstart eine verzögerte Düngerausbringung durch Landwirte wegen des ungünstigen Wetters sowie Produktionsprobleme im deutschen Werk Werra aus. Dort reichten Personal und Technik nicht aus, um das Produktionspotenzial auszuschöpfen. Das sei auch eine Spätfolge der wegen Abwasserproblemen eingeschränkten Produktion der vergangenen beiden Jahre, hieß es vom Unternehmen.

Wegen der Unsicherheit über damals ausstehende Abwasser-Entsorgungsgenehmigungen und damit den Fortbestand des Werkes seien in der Vergangenheit Investitionen reduziert worden, erklärte Konzernchef Burkhard Lohr während der Telefonkonferenz zu den Zahlen. "Diese Probleme lassen sich nicht in einem Quartal lösen." In diesem Werk werden insbesondere die gewinnträchtigeren Düngemittelspezialitäten produziert.

Wegen dieser Probleme im Werk Werra ist K+S auch für den freien Mittelzufluss 2018 etwas vorsichtiger als bisher. Der Free Cashflow dürfte sich zwar deutlich verbessern, aber negativ ausfallen, nachdem bisher ein "leicht negativer" Wert angepeilt worden war. Dennoch lasse sich die Erholung des freien Mittelzuflusses immer besser erkennen, schrieb Analyst Michael Schäfer von der Commerzbank in einem ersten Kommentar. In den vergangenen Jahren hatten die Milliardenkosten für den Bau des Werkes in Kanada belastet.

Insgesamt knüpfte K+S im abgelaufenen ersten Quartal aber an die Geschäftserholung von 2017 an. Der Umsatz wuchs um 4 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Das Ebitda schnellte um 12 Prozent auf 237 Millionen Euro nach oben. Während der Umsatz in etwa auf dem Niveau der durchschnittlichen Analystenschätzungen lag, blieb das Ebitda hinter den Erwartungen zurück. Unter dem Strich verdienten die Hessen mit rund 76 Millionen Euro zwar deutlich weniger als vor einem Jahr. Das lag aber vor allem an der buchhalterischen Behandlung von Zinsen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Werkes in Kanada.

Der Konzern sei schleppend ins Jahr gestartet, die meisten Probleme seien aber nur vorübergehender Natur, erklärte Analyst Thomas Swoboda von der französischen Bank Societe Generale.

Die Aktien drehten am Vormittag ins Plus. Nach einem anfänglichen Kursrutsch auf 23,38 Euro ging es zuletzt um 0,21 Prozent auf 24,26 Euro nach oben. Mit einem Plus von knapp 17 Prozent sind sie 2018 unter den Favoriten der Anleger im Index der mittelgroßen Werte./mis/men/she

