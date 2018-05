Frankfurt - Nach wie vor ist unübersehbar, dass die Finanzmärkte derzeit besonders stark auf politische Entwicklungen und Veränderungen achten, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Dies hänge sicher auch mit der Vielfalt an Entscheidungen zusammen, die zweifelsohne wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen würden - seien es nun Steuererleichterungen, Strafzölle oder andere Sanktionen.

