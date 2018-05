Kairo, Arabische Republik Ägypten, May 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Matharu, Präsident der UK-basierte Firma Elite Capital & Co. Limited, gab heute bekannt, dass ein vom kuwaitischen Unternehmer und Vorsitzenden der Elite Capital Dr. Faisal Khazaal unterschriebener Brief persönlich an den Ingenieur Mamdouh Raslan, Vorsitzender der ägyptischen Firma Holding Company für Water & Waste Water, und Herrn Mohamed Ashmawy, Geschäftsführer des Tahya Misr Fonds, übergeben wurde. Elite Capital gab in diesem Schreiben ihre erste Zustimmung für das Projekt bezüglich der Errichtung einer Wasserentsalzungsanlage in Mersa Matruh bekannt, die von der ägyptischen Holding Company for Water & Waste Water beantragt wurde.

Obwohl dieses Projekt die besten Aussichten hat, eines der erfolgreichsten Projekte in Ägypten zu sein, enthält der Brief eine Verzichtserklärung von Elite Capital & Co. Limited auf den gesamten Gewinn aus der im Bezirk Matruh zu errichtenden Wasserentsalzungsanlage. Im Schreiben heißt es: "anlässlich der Wahl von seiner Exzellenz. Feldmarschall. Abdel Fattah El-Sisi zu einer zweiten Amtszeit als Präsident der Arabischen Republik Ägypten freut sich die Elite Capital & Co. Limited (England) bei diesem günstigen Anlass, sämtliche Gewinne aus der Wasserentsalzungsanlage (Mersa Matruh) an den Tahya Misr Fonds abzutreten, da es der Gewinn darstellt, den sie immer aus allen anderen Projekten erhalten hat, als Zeichen ihrer Anerkennung für seine Exzellenz den Präsidenten und seine Bemühungen, die Interessen Ägyptens zu fördern."

Matharu schloss mit den Worten: "die UK-basierte Elite Capital & Co. Limited ist somit die erste ausländische Firma, die die gesamten Gewinne von einem wichtigen Projekt zugunsten des Tahya Misr Fonds überträgt, welcher als Teil der Initiative von Präsident Abdel Fattah El-Sisi zur Unterstützung der ägyptischen Wirtschaft angekündigt wurde."

Elite Capital & Co. Limited - Kontaktinformationen

Elite Capital & Co. Limited

33 St. James Square

London, SW1Y4JS

United Kingdom

Telefon: +44 (0) 203 709 5060

Fax: +44 (0) 203 709 5061

SWIFT-Code: ELCTGB21

Website

ec.uk.com

