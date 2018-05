Wien - Der Finanzmarkt in der Eurozone erhielt in der abgelaufenen Woche wertvolle Hinweise zu den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der belgische Notenbankgouverneur Jan Smets habe sich in einem Interview in Bezug auf die Meinungslage im EZB-Rat überraschend offen gegeben. Seinen Ausführungen zufolge werde die weitere Vorgehensweise beim Anleihekaufprogramm nach September auf der Juli-Sitzung verabschiedet. Sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, dürfte das Anleihekaufprogramm im September nicht abrupt enden, sondern ab Oktober bis Jahresende allmählich auf null zurückgefahren werden.

