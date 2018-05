Zusammenfassung:

Europäische Aktien drehen nach höherer Eröffnung um

DE30 setzt seinen Pullback vorerst fort

Volkswagen (VOW.DE) gerät unter Druck

Zu Beginn der neuen Handelswoche war die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten recht positiv, da solide Gewinnen zu beobachten waren. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) legte um 0,3% zu, der japanische Nikkei (JAP225) um 0,53%. Chinas Hang Seng (CHNComp) war mit einem Zuwachs von 1,4% jedoch der stärkste Index der Region. Die europäische Eröffnung war recht durchmischt, wobei die deutschen Aktien leichte Zuwächse verzeichneten und die französischen etwas nachgaben. Die Indizes aus Großbritannien, Spanien und Italien starteten die Woche flach. Am Montagmorgen sind die Unternehmen aus dem Gesundheitswesen die größten Gewinner in Europa, während Einzelhändler und IT-Aktien am schlechtesten abschneiden. Wenn es um die Situation auf dem Ölmarkt geht, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Europa und die Reaktionen auf den jüngsten Schritt von Donald Trump. Am Dienstag ...

