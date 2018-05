Gute Nachrichten für säumige Steuerzahler. Bislang müssen sie für verspätet eingereichte Steuererklärungen sechs Prozent Zinsen nachzahlen. Das oberste Bundesgericht für Steuern hält das für verfassungswidrig.

Die Nachzahlungszinsen für verspätet eingereichte Steuererklärungen sind womöglich nicht verfassungsmäßig. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat heute bekannt gegeben, dass er deswegen die "Aussetzung der Vollziehung" für die Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 gewährt.

Trotz Nullzinsphase stellt der Fiskus bislang säumigen Steuerzahlern für jeden Monat ein halbes Prozent einer nachzuzahlenden oder zu erstattenden Steuer in Rechnung, also sechs Prozent pro Jahr. Diese Zinshöhe gilt seit 1961 unverändert. Allein bei der steuerlichen Betriebsprüfung vereinnahmte der Fiskus im Bereich der Zinsen in den letzten Jahren mehr als zwei Milliarden Euro.

Im konkreten Streitfall hatte das zuständige Finanzamt die von den ...

