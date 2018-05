Quim Torra, der Vertraute von Ex-Separatistenführer Puigdemont, könnte im zweiten Anlauf die Wahl zum Regierungschef Kataloniens gewinnen.

Die spanische Konfliktregion Katalonien steht möglicherweise kurz vor der Lösung ihrer monatelangen politischen Blockade. Das Regionalparlament trat am Montagmorgen in Barcelona zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden zusammen, um über die Kandidatur des Separatisten Quim Torra zum Regionalpräsidenten zu debattieren und anschließend abzustimmen. Im ersten Wahlgang hatte Torra am Samstag die nötige absolute ...

