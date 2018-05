US-Forscher haben ein Gerät entwickelt, das Manipulationen an Geldautomaten rasch entdeckt. Die Polizei von New York ist nach ersten Tests sehr zufrieden.

Patrick Traynor war gerade in New York, um den Behörden Tipps für einen besseren Schutz von Kreditkartenlesern zu geben. Plötzlich erhielt er selbst eine Warnung: Seine eigenen Bankdaten waren irgendwo in der Stadt abgegriffen worden.

"Ich habe 15 Jahre Erfahrung mit IT-Sicherheit. Wenn sogar ich mich nicht ausreichend schützen kann, wie sollten es dann andere können?", sagt der Informatik-Professor von der University of Florida.

Das Problem sind sogenannte Skimmer. Kriminelle manipulieren damit Geldautomaten oder die Bezahlgeräte an Tankstellen. Drei Jahre haben Traynor und zwei Studenten an der Entwicklung einer Lösung gearbeitet. Das Ergebnis nennen sie "Skim Reaper".

Das Gerät lässt sich wie eine Kreditkarte in ein Lesegerät einführen. Dabei zeigt es sofort an, ob eine Manipulation vorliegt. Die Technik ist so einfach, dass sie die weit verbreitete Betrugsmasche effektiv bekämpfen könnte.

Allein in den USA werden nach Angaben der Sicherheitsbehörden in Washington jedes Jahr mehr als eine Milliarde Dollar (840 Millionen Euro) mit Skimming erbeutet. Das gestohlene Geld diene oft der Finanzierung des organisierten Verbrechens, heißt es. Die Geschädigten seien in der Regel ganz normale Konsumenten.

Meist bauen die Kriminellen innerhalb oder außerhalb der Automaten ein zusätzliches Lesegerät ein. Bei jeder Nutzung des Automaten können sie dann die auf einer Kreditkarte gespeicherten Informationen kopieren. Der "Skim Reaper" ...

