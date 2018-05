CANCOM erwirtschaftet zum ersten Mal mehr EBITDA im Cloud Segment als im IT Segment DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung CANCOM erwirtschaftet zum ersten Mal mehr EBITDA im Cloud Segment als im IT Segment 14.05.2018 / 11:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CANCOM erwirtschaftet zum ersten Mal mehr EBITDA im Cloud Segment als im IT Segment - Q1 2018 brachte Plus von 19,7 Prozent beim Konzern-Umsatz - Konzern-EBITDA wuchs um 20,9 Prozent. Bereinigt um besondere Wachstumsinvestitionen betrug das EBITDA-Wachstum sogar 26,8 Prozent - Übernahme der britischen Ocean zur strategischen Stärkung der internationalen Aktivitäten im Geschäftsfeld Managed Services München - Die CANCOM Gruppe hat im ersten Quartal 2018 dynamische Wachstumsraten bei wesentlichen Finanzkennzahlen erreicht. Eine gute Entwicklung des Geschäftsfelds Managed Services und bei der hauseigenen IT-Managementplattform AHP gaben entscheidende Impulse für die positive Entwicklung. Abgerundet wurde der erfolgreiche Jahresstart von der erfolgreichen Übernahme von rund 82 Prozent der Anteile des britischen Unternehmens Ocean Intelligent Communications, mit der CANCOM die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Managed Services und das Auslandsgeschäft vorantrieb. "Wir haben auch im ersten Quartal von der anhaltenden Nachfrage nach zeitgemäßen IT-Systemen und IT-Managementlösungen profitiert. Um diesen Weg fortzusetzen, stellen wir die CANCOM Gruppe Schritt für Schritt noch zukunftsfähiger und internationaler auf", sagte Klaus Weinmann, CEO der CANCOM SE. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,7 Prozent auf 307,9 Mio. Euro (Vj: 257,3 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA konnte um 20,9 Prozent auf 20,2 Mio. Euro gesteigert werden (Vj: 16,8 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA der CANCOM Gruppe zeigte mit 21,3 Mio. Euro sogar ein Wachstum von 26,8 Prozent, wobei hier besondere Investitionen in Internationalisierung sowie den strategischen Ausbau des Cloud- und Managed Services-Geschäfts berücksichtigt wurden. Die EBITDA-Marge stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent (Vj: 6,5 Prozent). Das EBITA in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres betrug16,4 Mio. Euro, was einer Verbesserung um 24,7 Prozent entsprach (Vj: 13,1 Mio. Euro). Segment Cloud Solutions erwirtschaftet höheres EBITDA als IT Solutions Segment Der Umsatz im Konzernsegment Cloud Solutions wurde von CANCOM im ersten Quartal 2018 um 39,7 Prozent auf 52,3 Mio. Euro verbessert (Vj: 37,5 Mio. Euro). Das Segment-EBITDA stieg auf 12,1 Mio. Euro und damit um 44,6 Prozent (Vj: 8,3 Mio. Euro). Damit war es zum ersten Mal überhaupt höher als das EBITDA im Segment IT Solutions. Die EBITDA-Marge betrug entsprechend 23,0 Prozent (Vj: 21,8 Prozent). Im zweiten Konzernsegment IT Solutions konnte CANCOM den Umsatz mit 255,5 Mio. Euro im ersten Quartal um 16,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum verbessern (Vj: 219,8 Mio. Euro). Das Segment-EBITDA lag mit 11,5 Mio. Euro um 8,4 Prozent über dem Vorjahreswert (Vj: 10,6 Mio. Euro). Dies entsprach einer EBITDA-Marge im Segment von 4,5 Prozent (Vj: 4,8 Prozent). Angesichts der Ergebnisse im ersten Quartal sieht der Vorstand der CANCOM SE die CANCOM Gruppe auf einem guten Weg die Prognose für das Jahr 2018 zu erreichen. Die vollständige Zwischenmitteilung zum 31. März 2018 der CANCOM Gruppe ist auf der Internetseite www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht. Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen mit smarten Business-Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 3.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Klaus Weinmann (Gründer und CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President und General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Die CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX (ISIN DE0005419105) notiert und der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Kontakt: Sebastian Bucher Manager Investor Relations Phone: +49 (0) 89 / 54054 5193 E-Mail: sebastian.bucher@cancom.de

