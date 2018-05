Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Grundsteuer geben wird. Es sei "sehr hilfreich", dass das Verfassungsgericht gesagt habe, es dürfe eine bundesweite Besteuerung geben und man habe viele Spielräume, betonte Scholz beim Deutschen Steuerberaterkongress in Berlin. Zudem seien sich alle darüber einig, dass es mit der Neufassung der Grundsteuer "keine strukturelle Erhöhung des Steueraufkommens" geben solle.

"Ich glaube, das sind gute Voraussetzungen, dass wir wahrscheinlich noch in diesem Jahr einen Gesetzesvorschlag präsentieren können." Das Karlsruher Urteil nannte Scholz "sehr gesetzgebungsfreundlich". Es enthalte "plausible Fristen", und angesichts der Gespräche mit den Länder-Finanzministern gehe er davon aus, dass die Fristen eingehalten würden.

Scholz betonte zudem, der geplante Abbau des Solidaritätszuschlages für 90 Prozent der Bürger im Volumen von 10 Milliarden Euro werde "auch in allen Folgejahren" finanzielle Konsequenzen haben, was eine "nicht kleine Herausforderung" sei. "Klar ist, dass man den restlichen Teil des Solidaritätszuschlages auch nicht auf Dauer wird erheben können", betonte der Finanzminister.

Scholz ging davon aus, dass es dafür in der nächsten Legislaturperiode eine Lösung geben werde. Die Auseinandersetzung darum werde Teil des nächsten Wahlkampfes sein. Zudem kündigte Scholz an, die Details des geplanten Baukindergeldes würden "in den nächsten Tagen bekannt sein". Es werde sich eine pragmatische Lösung geben.

Mit Blick auf Europa machte sich der SPD-Politiker erneut für eine tiefere Integration aus. "Ich glaube, dass wir alle die Notwendigkeit sehen, dass der Integrationsprozess Europas weitergehen muss", sagte Scholz. Die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bedeuteten einen "großen Antrieb", jetzt auch schnell weiterzukommen. "Und ich will ihnen versichern, dass wir das auch tun werden", erklärte Scholz. "Wir werden diese nächsten Schritte jetzt gehen." Die Bankenunion stehe unmittelbar auf der Tagesordnung, und man wolle "in den nächsten Wochen und Monaten" eine Verständigung hierzu erreichen.

Kritik von den Steuerberatern

Scholz machte sich auch für eine einheitliche Grundlage für Unternehmenssteuern stark. "Ich glaube, dass es einen Sinn macht, darüber zu reden, wie wir zu einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftsteuer in Europa kommen", sagte er. Hierbei dürfe es aber im Ergebnis nicht zu Steuererhöhungen kommen.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) sprach sich bei der Veranstaltung für eine aufkommensneutrale Neuordnung der Grundsteuer aus. "Wir brauchen eine verfassungskonforme Regelung, und dabei geht es um eine praktikable Umsetzung", sagte er. Die "unsägliche Verschleppung", die es die vergangenen Jahrzehnte gegeben habe, werde nicht weitergehen, zeigte sich Kollatz-Ahnen nach einem ersten Gespräch der Länder-Finanzminister mit Scholz sicher.

Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Raoul Riedlinger, kritisierte eine geplante Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle, da diese "mit dem Berufsgeheimnis als tragender Säule des steuerberatenden Berufs" nicht vereinbar sei. "Eine Meldepflicht für Steuerberater lehnen wir grundsätzlich ab", sagte Riedlinger. "Sie verträgt sich nicht mit der Stellung des Steuerberaters als unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege und ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit."

Außerdem bezweifle die Steuerberaterkammer, dass eine Anzeigepflicht auf nationale Gestaltungen verfassungsgerecht ausgestaltet werden könne. Riedlinger kritisierte zudem das geplante Dienstleistungspaket der EU-Kommission, das er "ein Dumping der Qualitätsansprüche" nannte.

