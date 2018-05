Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt gelingt am Montag im Handelsverlauf eine etwas eindeutigere Orientierung. Nachdem der SMI nur wenig bewegt in den Handel gestartet war und sich zunächst auch nicht klar für eine Richtung entscheiden konnte, weist er am späten Vormittag nun ein leichtes Plus auf. Unterstützung bekommt er dabei sowohl von den Vorgaben aus Übersee als auch insgesamt festeren Werten aus der Gesundheitsbranche.

Von Marktteilnehmern heisst es, verschiedene Themen sorgten an diesem Morgen für Gesprächsstoff. Da wären etwa die Handelsgespräche zwischen China und den USA, die weitergehen. Für etwas Hoffnung sorgte hier zuletzt US-Präsident Donald Trump, der sich ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China an der Rettung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE beteiligen will. Aber auch die Koalitionsgespräche in Italien seien ein Punkt, der an diesem Tag beschäftige.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 11.05 Uhr 0,26 Prozent auf 9'017,04 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht um 0,08 Prozent höher bei 1'493,38 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,18% auf 10'724,67 Zähler.

