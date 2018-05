Der langjährige Fondsmanager Mark Mobius sieht riesiges Potenzial, sollte es auf der koreanischen Halbinsel zu einer Wiedervereinigung kommen - weil Nordkorea hat, was der Süden nicht hat.

Investieren in Nordkorea? Mark Mobius würde es tun, wenn er könnte. Für den Schwellenländer-Experten, über Jahre das Gesicht des großen US-Fondshauses Franklin Templeton, sollten Anleger, die von Beginn an in das Land investieren, sehr gute Ergebnisse erzielen - vorausgesetzt es käme zu einer Wiedervereinigung.

Der Süden habe die Technologie, das Know-how und die Produktionsmöglichkeiten und der Norden die Ressourcen, sagte Mobius im Interview mit ...

