Hannover - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB: Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF). Auch wenn das Q1-Zahlenwerk des Bonner Logistik-Konzerns doch etwas zu wünschen gelassen habe und laut Vorstand "für den Rest des Jahres noch viel Arbeit" bestehe, gehe er davon aus, dass die ausgegebene Unternehmensguidance erreicht werden sollte, zumal das Wachstumsmodell seiner Ansicht nach weiterhin intakt sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...