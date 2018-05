Die Hauptversammlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA findet am 17. Mai 2018 in Frankfurt statt. Als Dividende wurden 1,06 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen zur Fresenius Medical Care-HV.

Wann ist die Fresenius Medical Care-Hauptversammlung 2018?

Am 17. Mai 2018 findet die Hauptversammlung von Fresenius Medical Care statt. Die Fresenius Medical Care-HV beginnt um 10 Uhr.

Wo findet die Fresenius Medical Care-Hauptversammlung 2018 statt?

Die Fresenius Medical Care-Hauptversammlung findet im Congress Center ...

