Frankfurt am Main - Der digitale Vermögensverwalter Ginmon verstärkt sich personell, um dem steigenden Interesse an B2B-Partnerschaften gerecht zu werden, so die Ginmon GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erst kürzlich verkündete Ginmon die Kooperation mit der Börse Stuttgart - weitere Partnerschaften sollen folgen. Mit Stephan M. Schröter kommt nun ein ausgewiesener Experte für Kooperationen und Allianzen zum Frankfurter Robo-Advisor.

Den vollständigen Artikel lesen ...