Durch Fertigungs- und Handlingsverfahren werden die Rohbau-Stahlkomponenten oft magnetisiert. Verfahren wie magnetische Rissprüfung, Schweißprozesse, Umformung, Plasmaschneiden und Flusskonzentration aufgrund induzierter Magnetfelder (Erdmagnetfeld) magnetisieren Stahlkomponenten. Beim Handling sind es vor allem elektromagnetische oder permanentmagnetische Lasthebemagnete, die den Stahl magnetisieren [1].

Hochfeste Konstruktionsstähle (Bild?1 und Bild?2) lassen sich tendenziell stärker magnetisieren als solche niedriger Festigkeit, was auf die relativ hohen Koerzitivfeldstärken von feinkörnigen Stahlwerkstoffen zurückzuführen ist. Hohe Nickelanteile (z.B. 9?% Ni-Stahl für LNG-Tanks) bewirken ebenfalls stärker magnetisierbare Stähle [3]. Lokale Gefügeveränderungen rufen erfahrungsgemäß Stellen mit hohen Koerzitivfeldstärken hervor.

Dies führt dazu, dass Stellen oder ganze Flächenanteile des Stahlmaterials einen erhöhten Restmagnetismus aufweisen. Der Restmagnetismus tritt am Übergang vom Material zur Luft in Erscheinung und kann an diesen Stellen als magnetische Feldstärke gemessen werden. An vorspringenden Kanten und Engstellen sind die Feldstärken aufgrund von Flussbündelungseffekten stark erhöht. Der Restmagnetismus kann auch in geschlossenen Magnetkreisen im Material verlaufen, wie dies oft in Unter-Pulver geschweißten Rohren (UP-Schweißen) der Fall ist. Er verläuft geschlossen im Umfang des Rohres und wird erst bei einer unregelmäßigen Form der Rohrenden oder Aussparungen im Material als austretende Streufeldstärke erkennbar. Erhöhter Restmagnetismus bringt in der weiteren Verarbeitung und in Hinblick auf die Lebensdauer der Endkonstruktion Nachteile.

In der weiteren Verarbeitung sind folgende Prozesse betroffen:

Schweißprozesse

Zerstörungsfreie Prüfung (Wirbelstromverfahren, Röntgenverfahren)

Vorbereitende Verfahren vor Beschichtungsprozessen (Kugelstrahlen, Partikelprobleme)

Im Bereich der Lebensdauer zeigen Untersuchungen eine erhöhte Anfälligkeit auf Wasserstoffversprödung (gem. Forschungsberichten [6, 7]).

Umgang mit störenden Magnetfeldern bei Schweißverfahren

Die häufigste Problematik mit zu hohem Restmagnetismus an Stahlobjekten ist die Störung von Schweißprozessen. Das Phänomen ist als »magnetische Blaswirkung« bekannt. Das magnetische Gesamtfeld im Schweißspalt bewirkt durch Lorentzkraft eine Ablenkung des Lichtbogens [4].

Im Folgendem geben wir eine Begriffserläuterung für die verwendeten Bezeichnungen für Magnetfelder:

Umgebungsfeld Hu: Das Umgebungsfeld (Erdmagnetfeld) induziert im Stahlobjekt einen magnetischen Fluss.

Restmagnetismus Br: Im Stahl vorhandene Remanenz (Restmagnetismus).

Schweißstromfeld Hs: Durch Schweißstrom entstehendes Magnetfeld (Masse-Rücklaufstrom).

Gegenfeld Hg: Von einer Gleichstromquelle erzeugtes und einstellbares Magnetfeld, das im Schweißspalt wirkt.

Gesamtfeld Htot: Die im Material verlaufenden magnetischen Flüsse sowie die äußeren Magnetfelder bewirken im Schweißspalt ein Gesamtfeld. Das Gesamtfeld ergibt sich als Summenfeld der einzelnen Magnetfeld-Anteile (für Magnetfelder gilt das Superpositionsprinzip).

Die Ablenkung des Lichtbogens wird verhindert durch weitgehende Reduktion des Gesamtfeldes im Schweißspalt. Die im Stahl verlaufenden magnetischen Flüsse spielen im Hinblick auf magnetische Blaswirkung keine direkte Rolle, sie bewirken aber die Magnetisierung von größeren Flächenbereichen des Stahls.

Zur Verringerung des im Schweißspalt wirkenden Gesamtfeldes werden neben schweißtechnischen Maßnahmen, wie z.B. dem Verändern der Schweißparameter oder Umplatzieren der Masse, nachfolgende Verfahren eingesetzt:

Gegenfeld-Verfahren: Das Gesamtfeld wird mit einem gezielten Gegenfeld neutralisiert.

Knock-Down-Verfahren: Es wird ein Gegenfeld appliziert, so dass sich nach Entfernung dieses Gegenfeldes kein Gesamtfeld mehr einstellt.

Entmagnetisierungs-Verfahren: Das Material wird durch Wechselfeld-Umpolung entmagnetisiert (Tabelle).

Einsatzbeispiele von Gegenfeld-, Knock-Down- und Entmagnetisierungs-Verfahren

Wie erfolgt nun praktisch eine Entmagnetisierung von Konstruktionsteilen? Das hängt im Wesentlichen von der Konstruktion der zu behandelnden Teile und der Position der Schweißarbeiten ab.

Umfangwicklung in Rohrmitte

Bild 3 zeigt das Verfahren bei einer Schweißarbeit an einem Rohr. Man umwickelt das Objekt nahe der Schweißnaht: mit einer Umfangwicklung. Einsetzbar ist das Gegenfeld-, Knock-Down- oder Entmagnetisierungs-Verfahren. Es wird nur der Stahlanteil in unmittelbarer Nähe der Wicklung magnetisch beeinflusst (gilt für alle Beispiele). Der Wickelaufwand ist hier erheblich. Bei Einsatz von Klammerspulen oder Rahmenspulen besteht nur ein reduzierter Wickelaufwand.

Umfangwicklung an einem Plattenende

Bild 4 zeigt das Entmagnetisierungs-Verfahren oder Knock- Down-Verfahren, einsetzbar an einem Plattenende. Es ist nur mit Kabelspulen realisierbar, ein erheblicher Wickelaufwand.

Ein Entmagnetisierung des ganzen Objekts erfordert Umpositionieren und neu Wickeln der Spule.

Bearbeiten einer Plattenmitte, Auflagewicklung

Man legt eine aus Kabeln gewickelte Spule auf der Oberfläche des Objekts (Bild 5). Zur Anwendung kommen das Gegenfeld-, Knock-Down- oder Entmagnetisierungsverfahren. Die Spulen müssen häufig umpositioniert, aber nicht neu gewickelt werden.

Auflagewicklung an einem Rohrende

Es kommt das Entmagnetisierungs-Verfahren oder Knock- Down-Verfahren zur Anwendung (Bild 6). Die Entmagnetisierung des ganzen Objekts erfordert nur Umpositionieren der Spule, ohne neu wickeln zu müssen.

Bilder 3 bis 6

Der magnetische Zustand im Material

Der magnetische Zustand (Domänenstruktur) im ferromagnetischen Material lässt sich mit einer Betrachtung der magnetischen Neukurve verdeutlichen. Die Neukurve (Bild 7) beschreibt die Magnetisierungsvorgänge im Material in Abhängigkeit vom angelegten Feld H.

Die Domänen bestehen aus bis zur Sättigung magnetisierten Zonen, die durch Wände (Blochwände) begrenzt sind. In der Blochwand dreht sich die Magnetisierungsrichtung der angrenzenden Domänen. Bei größer werdender Feldstärke H dreht sich die Magnetisierungsrichtung der Domänen zunehmend in Richtung des äußeren Feldes H, so dass die Blochwände als Domänengrenze verschwinden. Bei vollständiger Sättigung existiert nur noch eine große Domäne. Hinweis: Der Zustand 1 in Bild 7 wird nur durch Glühprozesse oder durch Wechselfeld-Entmagnetisierung erreicht. Das Material wird aus der magnetischen Sättigung durch eine hohe Anzahl Umpolungen abnehmender Amplitude wieder in den unmagnetischen Ursprung zurückgeführt.

Beschreibung der Verfahren inkusive Vor- und Nachteilen

Die nachfolgend beschriebenen Gegenfeld-, Knock-Down und Entmagnetisierungs-Verfahren referenzieren auf die Neukurve.

1) Gegenfeld-Verfahren

Bei dieser Methode wird versucht die störenden Magnetfelder im Schweißspalt durch gezielte Gegenfelder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...