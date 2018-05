Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



14. Mai 2018. Jimi Blue Ochsenknecht, Karoline Herfurth und Paul Ripke - Stars bewerben sich über Social Media für "jerks." (immer dienstags, um 22:15 Uhr auf ProSieben). Die Schauspielerinnen Julia Hartmann, Felicitas Woll oder Entertainer Elton wollen am chaotischen Leben von Christian Ulmen und Fahri Yardim in der Comedy-Serie teilhaben. Oder spielen bald Arnold Schwarzenegger, Lukas Podolski, Helene Fischer oder Lothar Matthäus mit? Bereits über 600 Vorschläge für Cameo-Auftritte posten "jerks."-Fans auf Instagram.



Nicht ohne Grund. Musiker, Schauspieler und Moderatoren lieben "jerks.". "Gucken! jerks auf ProSieben!!!" fordert Schauspielerin Mina Tander. "Wer es noch nicht gemacht hat, sollte dringend die beste deutsche Serie jerks schauen. Nur gut!" schwärmt Comedian Aurel Mertz. "Wir sind Fans! Top Serie" beichtet die deutsche Band Madsen. Auch Moderatorin Palina Rojinski und ihre Schwester Vivienne feiern auf Instagram "den fulminanten Christian Ulmen und den nicht weniger fulminanten Fahri Yardim" für ihre Comedy-Serie "jerks.".



Fußball-Legende Arne Friedrich hat es schon geschafft und ist nächsten Dienstag, am 15. Mai 2018, um 22:15 Uhr mit einer Gastrolle in "jerks." zu sehen. Seinen Cameo-Auftritt startet er mit einem Missgeschick: "Ich habe die Location erst nicht gefunden. In so einer noblen Gegend halte ich mich normal nicht auf."



Die neuen Folgen "jerks." zeigt ProSieben jeden Dienstag, um 22:15 Uhr im Doppel.



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina Kommunikation/PR Redakteurin Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2