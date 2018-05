Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Glencore-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 510 Pence belassen. Die jüngst deutlich gestiegenen Kohlepreise dürften sich im Branchenvergleich am positivsten auf das Geschäft des Rohstoffkonzerns auswirken, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet für 2018 nun mit einem um 1,2 Milliarden US-Dollar höheren operativen Ergebnis (Ebitda)./edh/ag Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-05-14/12:22

ISIN: JE00B4T3BW64