Stuttgart (ots) - "Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 15. Mai 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.



Weitere Themen:



Blitzer-Abzocke - warum Betroffene sich bei Fehlmessungen kaum wehren können



Zu beweisen, dass man zu Unrecht geblitzt wurde, ist bei neueren Lasermessgeräten kaum noch möglich. Hersteller und Behörden halten die Daten meist geheim. So haben Sachverständige und Anwälte keine Möglichkeit, den tatsächlichen Messwert technisch zu überprüfen.



Gelenkschmerzen wie tausend Nadelstiche - Gicht erkennen und behandeln



Von Gicht sind häufig Zehen-, Knie- oder Fingergelenke betroffen. Die Symptome sind schwer zu deuten. "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt, wie man Gicht erkennen und wie die Krankheit richtig behandelt werden kann.



Tipp der Woche - Kampf gegen Schweißgeruch in Schuhen



"Marktcheck" testet Tipps gegen unangenehmen Schweißgeruch in Schuhen.



