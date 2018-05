Frankfurt - Der heute Früh von der Bank of Japan veröffentlichte inländische Preisindex für Geschäftsgüter entsprach sowohl auf Jahres- (+2,0%.) als auch auf Monatsbasis (+0,1%) den Markterwartungen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die Zahlen dürften somit keinerlei Einfluss auf die geldpolitische Ausrichtung der Notenbanker haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...