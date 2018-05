Weiterhin 3 Sterne! In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer wird die 5,25%-Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2017/22 (A2E4NW) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Aufgrund der zufriedenstellenden Ertragsentwicklung und des geplanten weiteren Umsatz- und Ertragswachstums in Verbindung mit der durchschnittlich attraktiven Rendite von 4,16% p.a. (Kurs von 104,00% am 11.05.2018) sei diese Bewertung gerechtfertigt, so die Analysten.

Im Jahr 2017 hat die Homann Holzwerkstoffe GmbH ihr selbst gestecktes Ziel von 240 Millionen Euro Umsatz mit Umsatzerlösen in Höhe von 256,88 Millionen Euro (Vj. 225,46 Mio. Euro) übertroffen. Die Prognose eines überproportional steigenden EBITDA in Höhe von 38 Millionen Euro konnte mit 37,7 Millionen Euro (Vj. 31,4 Mio. Euro) nahezu erreicht werden. Das EBIT wurde um 28,1% auf 20,8 Millionen Euro gesteigert.

5,25%-Homann-Anleihe

ANLEIHE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...