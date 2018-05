Baden-Baden/Mainz (ots) -



Wissen, Hörspiele, Musik und mehr in einer Radio-App - ab 15. Mai bietet sich Hörerinnen und Hörern die ganze Vielfalt von SWR2 zum smarten Nutzen unter dem Motto "Einfach. Immer. Alles". Über einen intuitiven Zugang ist das hochwertige Radioangebot mit allen Sendungen in voller Länge live, zeitversetzt und überall verfügbar.



Die App verbindet das Live-Hören des SWR2 Radioprogramms mit Podcasts und allen Sendungsmitschnitten zum zeitsouveränen Nachhören. Den Zeitpunkt zum Abspielen der Sendung bestimmt der Nutzer selbst: Somit lässt sich in der neuen SWR2 App die ganze Themenvielfalt der Kulturwelle erkunden. Alle Sendungen sind bis zu sieben Tage nach der Livesendung verfügbar. Über die Suchfunktion eröffnet sich das komplette SWR2 Themenspektrum von Interviews und Diskussionen, Dokumentationen und Features, über Hörspiele und Krimis, Literatur und Musik von Klassik bis Jazz und Pop. Zum Start der App ist auch das neue siebenteilige Hörspiel-Serial "We love Israel" abrufbar. Zum Jahrestag der Staatsgründung Israels, nach gregorianischem Kalender vor 70 Jahren, reisen zwei jüdische Israelis aus Berlin ins Heilige Land. Noam Brusilovsky und Ofer Waldman sind auf der Suche nach der leidenschaftlichen Liebe der Deutschen zu den Israelis und derjenigen der Israelis zu den Deutschen.



Mehrwert gegenüber bestehenden Podcast-Angeboten SWR2 Programmchef Wolfgang Gushurst: "Das Radiohören heute ist im Vergleich zu früher vielfältiger geworden, gleichzeitig wird von einer Radio-App eine selbsterklärende und alltagstaugliche Bedienbarkeit erwartet. Während bis vor wenigen Jahren der richtige Einschaltzeitpunkt nicht verpasst werden durfte, um eine bestimmte Sendung hören zu können, verfügen wir heute über zahlreiche Möglichkeiten, Sendungen 'nachzuhören'. Die neue SWR2 App bietet hier einen deutlichen Mehrwert gegenüber bestehenden Podcast-Angeboten."



Besondere Empfehlungen der SWR2 Redaktionen Für den Themenbereich "Entdecken" stellen die einzelnen SWR2 Redaktionen ausgewählte Programminhalte und Programmschwerpunkte, die sie besonders empfehlen, zusammen. Unter dem Menüpunkt "Mein SWR2" können sich die Nutzerinnen und Nutzer ihre eigene Auswahl aus den Inhalten von SWR2 zusammenstellen, favorisierte Sendungen abonnieren und sich per Push-Mitteilung informieren lassen, sobald neue Sendungen zum Nachhören zur Verfügung stehen. Unterwegs funktioniert die neue App im Offlinemodus. Beiträge können nach Wunsch somit ohne Internetverbindung gehört werden. Der Sound wurde auf eine maximale Programmanmutung hin optimiert und bietet die bestmögliche Online-Audioqualität. Doch bei eingeschränktem Netzempfang wird diese automatisch und unterbrechungsarm verringert.



Ab 15. Mai ist die neue, kostenfreie App zum Download für Android und iOS in den Stores erhältlich. Weitere Informationen auf www.SWR2.de/app



