Ismaning (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Esther Schweins ist ein Multitalent mit einem sehr bewegten Leben. Als zweifache Mutter, engagierte Schauspielerin, Regisseurin und Hörbuchsprecherin muss sie gut auf ihre Gesundheit achten. Deshalb startet die 47-Jährige bereits mit einem gesunden Ritual in den Tag. "Ich trinke jeden Morgen ein großes Glas heißes Wasser. Es entfacht das Feuer in mir, bringt den Stoffwechsel in Schwung und hilft nebenbei, die Nieren zu entgiften", verrät sie. "Danach trinke ich noch ein großes Glas Wasser mit dem Saft von einer frischen Zitrone. Die Zitrone tut meinem Magen gut und liefert mir viel frisches Vitamin C."



Auch sonst achtet sie auf eine basenbetonte Ernährung, da ihr ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt Energie und Kraft schenkt. "Ich koche sehr gerne, am liebsten vegetarisch orientierte gemüse- und obstreiche Rezepte."



Eine Übersäuerung - ausgelöst durch zu viel Stress oder Ernährungssünden - spürt sie sofort: Müdigkeit, eine erhöhte Stressempfindlichkeit und auch Gelenkbeschwerden sind für sie typische Warnsignale. "Ich mache im Frühjahr immer eine mehrwöchige Energie-Kur zur Entsäuerung mit Basica Direkt. Schon nach der ersten Woche fühle ich mich vitaler, energiegeladen und ausgeglichener." Das Basenpräparat führt dem Körper reichlich basische Mineralstoffe und Spurenelemente zu und befreit den Körper von überschüssiger Säure. Zudem unterstützt es mit Zink die geistige Leistungsfähigkeit und Magnesium hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren.



Um sich körperlich in Form zu halten, sorgt sie für ausreichende Bewegung, "Ich bewege mich gerne und liebe es, lange Wanderungen zu machen. Das fördert meine Ausdauer und ich bin dann auch eins mit der Natur." Bei ihren ausgiebigen Ausflügen durch die Sierra de Tramontana auf Mallorca kann sie ihren Gedanken freien Lauf lassen und wunderbar abschalten. Ihr Tipp für alle, die gerne eine längere Wandertour machen möchten: Wasser und ein wenig Proviant mitnehmen, zum Beispiel etwas Obst. Auch ein Tütchen Basica Direkt gehört für Esther Schweins in den Wanderrucksack. Denn die Touren durch das Gebirge bringen sie auch ins Schwitzen. Mit den basischen Microperlen kann sie die Mineralstoffverluste sofort ausgleichen und neue Energie tanken.



Kraft schöpft sie zudem aus Yoga und Qigong. "Ich fühle mich nach jeder Qigong Stunde befreiter und leichter. Und auch Yoga verhilft mir zu einem guten Körpergefühl, entspannt den Geist." Sind Körper und Geist im Gleichgewicht hat Esther Schweins genug Power für ihre Familie und ihre vielfältigen beruflichen Projekte.



Interview



Multitalent Esther Schweins: "Meine Säulen für ein gesundes Leben und innere Stärke"



Entspannung, Bewegung und ein bewusster Säure-Basen-Ausgleich



Sie ist zweifache Mutter, Schauspielerin, Regisseurin, Moderatorin, Autorin, Hörbuchsprecherin - und geht auch regelmäßig mit Lesungen auf Tournee: Esther Schweins ist ein wahres Multitalent. Um die Belastungen, die so ein bewegtes Leben mit sich bringt, zu stemmen, achtet die 47-jährige natürlich auf ihre Gesundheit. Worauf es ihr dabei ankommt verrät sie im Interview.



Wie sieht für Sie ein idealer Start in den Tag aus?



Mein idealer Tag beginnt mit einem gesunden Ritual: Ich trinke ein großes Glas heißes Wasser. Das mache ich schon seit 18 Jahren so. Es entfacht das Feuer in mir, bringt den Stoffwechsel in Schwung und hilft nebenbei, die Nieren zu entgiften. Danach trinke ich noch ein großes Glas Wasser mit dem Saft von einer frischen Zitrone. Die Zitrone tut meinem Magen gut und liefert mir viel frisches Vitamin C. Wenn ich das nicht habe, fühle ich mich unausgeglichen. Mein Körper fordert dieses Ritual richtig ein.



Und wie halten Sie es mit der Ernährung?



Mein Motto ist: Du bist was Du isst. In meiner Kindheit haben mir meine Oma, mein Großonkel und meine Großtante viel über natürliches Kräuterwissen beigebracht. Ein Gang in den Supermarkt mit meiner Oma war wie ein Lehrgang über gesunde Ernährung. Fertigsachen und Tütensuppen ließ sie links liegen, dafür erklärte sie mir, wie gesund welches Obst und Gemüse ist, wie man mit frischen Kräutern kocht. Das habe ich für mich schnell übernommen. Ich koche gerne und dann natürlich mit frischen Zutaten. Ich bevorzuge eine vegetarisch orientierte, gemüse- und obstreiche Küche. Die unterstützt auch ganz bewusst meinen Säure-Basen-Haushalt.



Mal ganz ehrlich, erliegen Sie nicht auch mal einer Ernährungssünde?



Aber natürlich, da bin ich wie wir alle. Ich nasche gerne Schokolade, esse gerne mal Steaks und Nudeln und trinke in Gesellschaft auch gern mal ein Glas Wein mit. Und ich habe es mir auch aus Höflichkeit abgewöhnt, wenn ich eingeladen werde, Sonderwünsche zu äußern. Ich esse dann, was serviert wird, auch wenn es nicht meiner Haltung und meinem Bauchgefühl entspricht. Ich gleiche das dann aber an den nächsten Tagen aus, mit viel Obst, Gemüse und Salat.



Weshalb ist Ihnen ein bewusster Säure-Basen-Ausgleich wichtig?



Dieser Ausgleich schenkt mir Energie und ist auch die Basis für meine Gesundheit. Deshalb mache ich im Frühjahr auch immer eine Energie-Kur zum Säure-Basen-Ausgleich mit Basica Direkt. Das Basenpräparat führt dem Körper reichlich basische Mineralstoffe und Spurenelemente zu und befreit den Körper von überschüssiger Säure. Zudem unterstützt es mit Zink meine geistige Leistungsfähigkeit und Magnesium hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Den Effekt so einer mehrwöchigen Entsäuerungs-Kur spüre ich ganz schnell: Schon nach der ersten Woche fühle ich mich vitaler, energiegeladen und ausgeglichener.



Woran merken Sie es, wenn Sie übersäuert sind?



Wenn ich gelegentlich Kopfweh verspüre, mich erschöpft und ausgelaugt fühle, mich schlechter konzentrieren kann, weiß ich sofort: mein Körper schlägt Alarm, ich bin übersäuert. Ich nehme dann Basica Direkt, um die Übersäuerung auszugleichen. Eine Übersäuerung macht mich auch stressempfindlicher und fördert Gelenkbeschwerden. Und, das ist für uns Frauen interessant zu wissen: Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist auch gut für das Bindegewebe, beugt Cellulite vor.



Wie halten Sie sich körperlich in Form?



Ich bewege mich gerne, liebe es, lange Wanderungen zu machen. Das fördert meine Ausdauer und ich bin dann auch eins mit der Natur.



Haben Sie da einen Wandertipp für uns?



Mallorca ist ein wahres Wanderparadies. Abseits der Schnellstraßen kann man fast überall wunderbar wandern. Eine schöne Strecke führt von Sóller nach Deià. Der Weg ist gut ausgeschildert, aber zum Teil auch sehr herausfordernd. Diese Strecke liebe ich sehr, Ich habe das Glück, am Fuße der Berge der Sierra de Tramontana zu leben. Mit diesem Gebirge habe ich die herrlichste Natur direkt vor der Haustür. Wichtig für alle, die gerne eine längere Wandertour machen möchten: Nehmen Sie sich Wasser und ein wenig Proviant mit, einen Apfel, eine Banane. Ich habe auch immer ein Tütchen Basica Direkt dabei. Denn wenn ich bei so einer Tour ins Schwitzen komme, kann ich damit die Mineralstoffverluste sofort ausgleichen und auch Energie tanken.



Und was tun Sie sonst noch für Ihre Entspannung und innere Balance?



Ich tanke auch Kraft durch Yoga und Qigong. Es macht sehr viel im Körper spürbar und befreit den Kopf. Ich fühle mich nach jeder Qigong Stunde befreiter und leichter. Und auch Yoga verhilft mir zu einem guten Körpergefühl, entspannt den Geist. Eine schöne Übung, um zur inneren Ruhe zu finden, ist die lange Bauchatmung. Sie versorgt den Körper nicht nur mit Sauerstoff und Energie, sie hilft auch beim Entgiften. Stellen Sie sich locker gerade hin, legen Sie eine Hand auf den Bauch und atmen Sie ganz tief in den Bauch hinein und lang wieder aus.



Haben Sie noch einen besonderen Tipp?



In akuten Stresssituationen hilft mir die Wechselatmung. Sie hilft, die Lungenkapazität zu erhöhen und die Atmung unter Kontrolle zu bringen. Sie bringt mir innere Ruhe, schenkt mir ein Gefühl der Stärke. Ich atme dazu ruhig ein und aus. Ich schließe mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch, atme durch das linke Nasenloch 4 Sekunden lang ein. Dann schließe ich beide Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger und halte die Luft 4 Sekunden lang an. Dann öffne ich das linke Nasenloch und wiederhole das Procedere. Im stetigen Wechsel der Nasenlöcher atme ich einige Minuten lang so weiter.



Starporträt: Esther Schweins



Esther Schweins kam am 18. April 1970 in Oberhausen zur Welt. Die Comedy-Show RTL Samstag Nacht, macht die 23-jährige in den neunziger Jahren zum Star. Ihre Liebe zum Lustigen lebt sie in ihren Inszenierungen der Solo-Comedy-Stücke "Caveman" und "Hi Dad! Hilfe. Endlich Papa" aus. Ihr Caveman ist ein Mega-Erfolg und bringt es durch Inszenierungen auf deutschen Bühnen auf bislang über 3 Millionen Zuschauer.



Ihre Bandbreite als Schauspielerin bewies die gebürtige Oberhausenerin aber auch in über 40 Fernsehproduktionen, darunter mit Rollen in bekannten Serien wie der Krimiserie "Donna Leon" und zahlreichen Kinoproduktionen. Für den ZDF-Theaterkanal und 3sat moderierte Esther Schweins zehn Jahre die Theatermagazine "Theaterlandschaften" und "Foyer".



Weiterhin widmet sich die zweifache Mutter Lesungen, Hörbüchern und Liveshows, so z.B. die José Carreras-Gala. Auf YouTube läuft die fünfteilige Webserie "Honey & Funny" - von und mit Esther Schweins. Esther Schweins lebt mit ihrer Tochter Mina (geb. 2007) und ihrem Sohn Pau (geb. 2008) auf der spanischen Baleareninsel Mallorca.



Basica®: Hochwertige Nahrungsergänzung für den Säure-Basen-Ausgleich



Das Säure-Basen-Gleichgewicht und ein funktionierender Energiestoffwechsel sind wichtige Voraussetzungen für Vitalität und Leistungsfähigkeit. Alle Basica® Produkte (Apotheke) enthalten organisch gebundene Mineralstoffe und wertvolle Spurenelemente: Zink trägt zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt bei und ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. Magnesium hilft mit, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Calcium und Magnesium unterstützen den Energiestoffwechsel. Es gibt verschiedene Darreichungsformen: als Granulat zum Einrühren in Speisen, als Tabletten zum Schlucken, als lösliches Trinkpulver oder als Mikroperlen zur direkten Einnahme. Die Produkte können täglich eingenommen werden, auch unabhängig von den Mahlzeiten. Weitere Informationen unter www.basica.de



OTS: Protina Pharmazeutische GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79747.rss2



Pressekontakt: Angelika Lemp WEDOpress GmbH Sossenheimer Weg 50 65824 Schwalbach/Ts. T: 06196-9519968 F: 06196-9519970 Mail: angelika.lemp@wedopress.de