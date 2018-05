Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Vodafone nach angekündigten Zukäufen auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Übernahmepreise für UnityMedia in Deutschland und die drei kleineren Kabelnetzbetreiber in Osteuropa sowie die Aussagen zu den Kosteneinsparungen entsprächen seinen Erwartungen, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-05-14/12:38

ISIN: GB00BH4HKS39