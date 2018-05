Hannover (ots) - Zusatzrabatt für Kurzentschlossene: TUI senkt die Preise für Last-Minute-Reisen. Urlauber, die bis zum 13. Juni ihren Sommerurlaub buchen, erhalten zusätzlich zum Last-Minute-Rabatt weitere 100 Euro Preisnachlass pro Person. Das Angebot gilt in über 130 Hotels auf der Mittel- und Fernstrecke, darunter auch beliebte Hotelmarken und -konzepte wie RIU, TUI Magic Life, TUI Blue und TUI Sensimar. Buchbar ist der Preisnachlass bei Last-Minute-Flugreisen ab 299 Euro mit einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten im Reisezeitraum ab sofort bis 30. September. Für die Rabattierung nutzen Urlauber den Aktionscode TUI100, der sowohl bei Online-Buchungen auf www.tui.com als auch im Reisebüro eingelöst werden kann.



Info: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Riu Papayas auf Gran Canaria kostet mit Flug und All-Inclusive-Verpflegung ab 587 Euro pro Person im Doppelzimmer (Preis inklusive 100 Euro Ermäßigung mit dem Aktionscode TUI100).



Informationen und Buchung in allen TUI Reisebüros oder unter www.tui.com.



