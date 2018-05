Nach den deutlichen Kurszuwächsen in den vergangenen Wochen legt der Dax am Montag zunächst eine Verschnaufpause ein.

Nach dem siebten Wochengewinn in Folge verliert der Dax an Schwung. Er notierte um die Mittagszeit am Montag etwas tiefer bei 12.973 Punkten. Die 13.000 Punkte Marke konnte er nur kurz halten.

"Man merkt, dass die Luft auf dem hohen Niveau langsam dünner wird", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Heute Morgen sorgen zusätzlich der wieder stärkere Euro und der Unsicherheitsfaktor Italien für Gegenwind."

Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich auf 1,1952 Dollar und schmälerte damit die Wettbewerbschancen heimischer Firmen auf dem Weltmarkt. In Italien steuern die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega auf eine Koalitionsregierung zu. "Verhandlungen auf europäischer Ebene dürften mit dieser Regierung nicht einfach werden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 0,39 Prozent auf 26.595,78 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,25 Prozent auf 2772,42 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 3564,91 Punkte kaum von der Stelle.

Beim Flugzeugbauer Airbus führte ein weiterer Abgang im Management zu einem Kursrutsch von 1,55 Prozent, womit die Titel einer der ...

