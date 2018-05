Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,33 Prozent auf 158,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,59 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Aussagen des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau haben die Furcht vor einer restriktiveren Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstärkt. Eine Erhöhung des Leitzinse dürfte einige Quartale nach dem Ende der Anleihekäufe erfolgen. Es werde nicht einige Jahre dauern, sagte der Notenbanker. Die Aussagen trieben die Renditen nach oben.

Villeroy de Galhau warnte zudem einzelne Mitgliedsländern mit hohen Schulden. "Keine Regierung sollte erwarten, dass die geldpolitische Normalisierung verschoben wird, um den Schuldendienst in einzelnen Mitgliedsländern zu erleichtern." Derzeit will beispielsweise die sich abzeichnende neue Regierung im hochverschuldeten Italien die Ausgaben massiv nach oben fahren.

Mit Spannung erwartet wird der Fortgang bei der Regierungsbildung in Italien, die sich in einer entscheidenden Phase befindet. Die fremdenfeindlichen Lega und die populistische Fünf-Sterne-Partei werden am Nachmittag Staatspräsident Sergio Mattarella über ihre Pläne informieren. Wer der nächste Ministerpräsident wird, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben./jsl/jkr/stw

ISIN DE0009652644

AXC0185 2018-05-14/12:52