Die Chancen stehen gut, dass der Dow-Jones-Index am Montag den achten Handelstag in Folge zulegt. Dank neuer Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China deuten die Aktienindex-Futures zum Start in die neue Woche kleine Gewinne an. Eher für etwas Gegenwind sorgt die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester. Sie hat auf einer Konferenz in Paris gesagt, dass die US-Leitzinsen möglicherweise auf über 3 Prozent steigen müssten.

Aktuell liegt der Leitzins bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Mehrheitlich werden an den Märkten in diesem Jahr noch zwei oder drei US-Zinsschritte erwartet. Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar davon aber kaum beeindruckt - insbesondere zum Euro. Gegen den Yen zieht er dagegen an. Die US-Zehnjahresrendite steigt wieder etwas auf 2,99 Prozent und liegt damit nahe ihrer jüngsten Hochs. Auf Konjunkturseite ist der Terminkalender am Montag leer.

Für etwas Zuversicht im Handelsstreit mit China sorgt ein Tweet von US-Präsident Trump. Demnach arbeitet er mit Chinas Ministerpräsident Xi Jinping zusammen, um den Telekomriesen ZTE im Geschäft zu halten. ZTE ist derzeit mit einem Zulieferbann durch US-Unternehmen belegt, weshalb sich das Unternehmen in seiner Existenz gefährdet sieht. Am Markt mache sich nun Hoffnung breit, dass es im Laufe der Woche Fortschritte gibt bei den Gesprächen zwischen den USA und China. Beide Staaten bedrohen sich gegenseitig mit Strafzöllen; was Stahl- und Aluminiumimporte aus China betrifft, haben die USA diese schon verhängt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.