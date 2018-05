Bis Ende kommenden Jahres sollen rund 100 Tankstellen in Süddeutschland mit Hochgeschwindigkeitsladesäulen ausgestattet werden. Der Energieversorger hat dafür eine strategische Partnerschaft mit dem integrierten Öl- und Gaskonzern aus Wien geschlossen.Die fehlende flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gilt als ein Grundproblem, warum die Elektromobilität in Deutschland nicht so recht vorankommt. EnBW will dies in den kommenden Monaten in Süddeutschland ändern. Der Energiekonzern hat eine strategische Kooperation mit OMV geschlossen, um bis Ende 2019 insgesamt 100 Tankstellen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...