Mit dem Wahlsieg der Opposition hatte in Malaysia kaum jemand gerechnet. Die Überraschung macht sich auch an den Börsen bemerkbar.

Der überraschende Wahlsieg der Opposition in Malaysia sorgt für Kursausschläge an der dortigen Börse. Der Leitindex des Aktienmarktes in Kuala Lumpur fiel am Montag zunächst um bis zu 2,7 Prozent, drehte dann aber ins Plus und notierte 1,1 Prozent höher.

Der Branchenindex ...

