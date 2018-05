Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zum Beginn der neuen Handelswoche zugenommen und so steigt der EUR/USD in den Bereich der kritischen 1,2000. EUR/USD wartet auf EZB Reden Die Rallye der europäischen Währung bleibt am Montag intakt und so nähert sich der Kurs der kritischen Marke von 1,2000 und dem 200-Tage-SMA von 1,2020. Der US-Dollar-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...