Unterföhring (ots) -



Im Bild: Der Rentner Ben (Robert De Niro, l.) und die Unternehmerin Jules (Anne Hathaway, r.) sind ein ungleiches Team ...



Mit 70 Jahren fängt das Leben erst richtig an! Der Rentner Ben (Robert De Niro), ein Gentleman der alten Schule, beginnt im hohen Alter noch ein Praktikum. Und zwar im hippen Modeunternehmen von Jules Ostin (Anne Hathaway), die als Geschäftsführerin jedoch heillos überfordert ist. Mit Charme und jeder Menge Lebenserfahrung bringt Ben das chaotische Internet-Start-Up auf Vordermann und wird zum unverzichtbaren Freund für Jules. SAT.1 zeigt "Man lernt nie aus" am Sonntag, 20. Mai 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



