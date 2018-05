Die USA haben die höchsten Medikamentenpreise der Welt. Früher wollte Trump dagegen ankämpfen - jetzt gibt er sich jedoch deutlich zahmer.

Die Pharmaindustrie komme sogar mit Mord ungeschoren davon, hatte Donald Trump im Wahlkampf getönt. Seinen Wählern versprach er, die Medikamentenpreise zu senken. Jetzt hat er einen Plan vorgelegt, der die Pharmaindustrie jedoch weitgehend ausspart. Stattdessen setzt er auf privaten Wettbewerb und eine Öffnung der Märkte, um Amerikas Leid mit den hohen Preisen für Medikamente zu lindern.

In seiner Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses nannte Trump am Freitag seinen Plan "die weitreichendste Aktion in der Geschichte, um die Preise verschreibungspflichtiger Medikamente für das amerikanische Volk zu senken". Anders als im Wahlkampf versprochen, setzt er dabei aber nicht auf die massive Marktmacht von Medicare, der öffentlichen Krankenversicherung der USA für ältere Bürger und Bürger mit Behinderung, um niedrigere Preise auszuhandeln.

Trumps Plan - genannt "American Patients First" - setzt sich aus 50 teils alten, teils neuen Maßnahmen zusammen, die mehr Wettbewerb und Transparenz im komplexen Preissystem für Medikamente schaffen sollen. Doch beim Großteil der Vorschläge könnten bis zur Umsetzung Jahre vergehen. Und es gibt keine Pläne, Arzneimittelhersteller davon abzuhalten, Mondpreise für ein neues Mittel aufzurufen.

"Es gibt einige Dinge in dem Maßnahmenbündel, die uns in die Richtung niedrigerer Preise für einige Menschen bringen können", sagt David Mitchell, Gründer der Organisation Patienten für bezahlbare Medikamente. "Aber zugleich ist überhaupt nicht klar, wie das zu niedrigeren Listenpreisen führen kann."

Arzneimittelhersteller können in den USA als Preis für ein Medikament so viel aufrufen, wie der Markt hergibt; denn im Gegensatz zu den ...

