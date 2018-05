Eine Sicherheitslücke gefährdet die Verschlüsselung von E-Mails. Experten raten, entsprechende Tools zu deaktivieren.

Forscher sind einem gravierenden Sicherheitsproblem beim Verschlüsseln von E-Mails auf die Spur gekommen. Das Team will am Dienstag Details über eine Sicherheitslücke in den Verschlüsselungsstandards PGP und S/MIME veröffentlichen. Die Lücke könnte, so Sebastian Schinzel von der Fachhochschule Münster, zum Entschlüsseln von E-Mails genutzt werden, auch von bereits verschickten.

Auch die Experten der US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) warnen in einem Blogeintrag vor dem Problem: "Unser Ratschlag ...

